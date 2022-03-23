Что дальше надо? – Личное мнение

Весь этот месяц я внимательно слежу за поведением людей — мне интересно. Любопытнее всего это в потребительском смысле.

Смотрите, сначала все побежали покупать автомобили. Ну, видимо деньги тогда ещё были, и многие подумали, что счас купят, потом перепродадут и станут вообще богатыми.



Фото: istockphoto.com

Что было потом, вспоминаем. Футболки-курточки не самого лучшего качества? Да, именно их скупали, почти одновременно с полочками и синими акулами.

Затем люди набросились на гречку, которой всегда предпочитали картошку, и сделали заодно запасы сахара.

Это не всё, дальше — ещё интереснее. Прокладки!

За ними — чтобы добро просто так не лежало, последовали средства контрацепции! Да — если забеременеешь, то прокладки ведь не нужны!

Нет, ну а что? Автомобиль новый есть. Телевизор почти новый (с пандемии ещё). Есть курточка новая. Подмышкой — акула синяя. Гречи и сахара дома много. Можно и на свидание. А где свидание, там презерватив обязателен.

Нужно отдать людям уважение — и о детях не забывают. Сейчас мы на стадии поиска памперсов — всем нужны.

На днях тут ко мне подошли рекламодатели с сайта Max-Mall — у них косметика. Я им прямо сказала, что косметика нужна будет через пару недель — это следующий этап, а сейчас людям важны подгузники.

И что бы вы думали? У них они есть.

И не просто есть, а — оригинальные японские. Выпущенные для японского рынка (это важно!).

Посмотрев цену на эти японские подгузники, я ещё больше обрадовалась — это прямо-таки самое «сладкое» предложение из всех возможных. И именно об этом вам нужно знать.

В большинстве магазинов продаются Merries для европейского рынка, а на Max-Mall — именно оригинальные японские Merries, выпущенные для продажи в Японии.

В чём разница?

Японцы крайне придирчивы к качеству товара. Плюс стандарты качества в Японии гораздо выше и строже, чем в других странах. Перед тем, как попасть в продажу, продукция проходит множество проверок. Производители, которые экономят на сырье и качестве просто не найдут (и не дойдут до) своего покупателя.

Японские Merries для продажи внутри страны лучше по качеству, чем Merries для экспорта. В оригинальных японских Merries больше гидрогеля (впитывающий суперабсорбент — основа прокладок и подгузников). И впитывает японский вариант Merries на 20% лучше, чем Merries для европейского рынка. Поэтому и хватает их на более длительное время (к примеру, пачки на 24 шт. хватит не на 5 дней, а почти на 6).

Max-Mall может устанавливать цены ниже рынка. Вот, к примеру, стоимость оригинальных японских Merries на Max-Mall и цена на Озоне этих же японских подгузников Merries, но в европейском исполнении:

На 30% дороже! При этом хватает на 20% меньше.

Почему на Max-Mall дешевле, чем на Озоне? Корейские и японские товары наши владивостокские ребята закупают напрямую у официальных поставщиков. Прямо с таможенного склада, из первых рук — без длинной цепочки посредников, каждый из которых накидывает к цене свой интерес.

У Max-Mall нет наценки посредников, магазинов. И нет огромных расходов на рекламу и логистику. От Владивостока до Японии — 700 км. До Южной Кореи — 880 км. Элементарно: забрали подгузники у официального поставщика, прямо со склада импортера и сразу отправили их покупателям.

В случае обычных маркетплейсов, вроде Ozon и Wildberries, продукцию из Японии, Южной Кореи и Китая сначала везут в Москву или другие логистические центры России. Затем уже развозят по региональным распределительным центрам, и уже оттуда отправляют клиентам. Расходы на логистику и дополнительное складирование закладываются в цену товара и оплачиваются, в итоге, из кошелька покупателя.

На Max-Mall нет и не будет дефицита японских подгузников. Все позиции Merries всегда в наличии. Тогда как сейчас на фоне ажиотажного спроса найти и заказать в Интернете сразу несколько пачек подгузников уже проблематично.

Так что, если кто ещё не нашёл, где затариться реально хорошими подгузниками по пока ещё адекватным ценам – вот, ловите ссылку.

Так как у меня с ребятами завязались доверительные отношения, попросила сделать бонус для моих читателей: по промокоду MIRO22 вы получите скидку 10%.

Доставка бесплатная. По Дальнему Востоку — 3-7 дней, по России — до 10 дней.

Цены указаны по состоянию на 22 марта 2022 года. Сейчас они могут быть другими — ценники на маркетплейсах меняются не только ежедневно, но и в течение дня.

Ладно, недорогие памперсы я вам нашла? Нашла, вот такая я умничка. Хорошие? Просто отличные. Дальше, я думаю, всем будет нужна косметика, и она, кстати, тоже на Max-Mall есть.

Чего вам ещё не хватает?

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