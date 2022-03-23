 

Карту “Тройка” избавят от вредящего природе чипа и сделают безопасной

23.03.2022, 16:31, Разное
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Мэрия Москвы в рамках заботы о природе сделает карту “Тройка” экологичной – ей вернут форму жетона, причем прессоваться она будет из переработанных материалов.

Самым главным достижением является отказ от чипа, при производстве которого в атмосферу выбрасывается множество вредных веществ.

В пресс-службе мэрии рассказали, что экологи считают недопустимым в 2022 году применять настолько экологически вредные карты. Выпуск каждой “Тройки” лишает планету 2-3 единиц зелёных насаждений, кроме того, есть данные о вредном влиянии RFID-излучения на здоровье.

– На данный момент разработаны принципиально новые, экологически безопасные пропускные модули, не имеющие аналогов. На их штамповку уходит меньше материала, причём активно применяется переработанный и биоразлагаемый пластик. Самое главное, что в них нет чипа, а их валидация осуществляется путём механической сверки геометрических параметров с эталонными. Даже с учётом производства и замены валидаторов в транспорте, мы уже через год окажем планете неоценимую услугу, – пояснил эксперт.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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