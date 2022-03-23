Что такое цельнопищевая диета, действительно ли она работает и как ее соблюдать правильно

Цельнопищевая диета не является как таковой диетой, это образ жизни. Питание в этом случае получается полностью сбалансированным, что положительно отражается на здоровье и продолжительности жизни. Приятным его бонусом считаются вкусные готовые блюда.

Что такое цельнопищевая диета

Цельнопищевая диета подразумевает под собой такую систему питания, в основу которой входит употребление в пищу максимально приближенных к естественной форме продуктов. Мы едим не всю пищу, а только то, что осталось после обработки и очистки.

Цельные продукты не требуют специфической обработки. В этой диете отсутствуют соусы, полуфабрикаты, сладости и иные готовые блюда. Все дело в том, что в обработанных продуктах содержится много соли, добавок и насыщенных жиров. Они негативно влияют на здоровье человека.

В других диетах встречаются цельные продукты?

Как уже было отмечено выше, цельнопищевая диета является образом жизни. Однако некоторые системы питания существуют в рамках концепции цельных продуктов. Например, средиземноморская. Она подразумевает включение в рацион не менее 5 раз в неделю следующих продуктов:

зеленые листовые овощи; ягоды; разноцветные фрукты и овощи; цельнозерновые; орехи; оливковое масло; бобовые; жирная рыба (до 2 раз в неделю); постное мясо (до 2 раз в неделю); 2 л воды.

Другие диеты (например, веганская) могут подразумевать питание цельными продуктами или нет.

Обработанные продукты, которые разрешены при цельнопищевой диете

Некоторые хлопья дополнительно обогащены витаминами группы В, которые сложно получить на растительной диете. Например, витамин В12, который крайне важен для поддержания нормальной работы ЦНС, содержится преимущественно в продуктах животного происхождения. Это необходимо учитывать приверженцам растительного питания. Согласно проведенным исследованиям, около 20 % таких людей испытывают стойкий дефицит В12.

Поэтому употреблять злаки, дополнительно обогащенные витаминами группы В, допустимо на цельнопищевой диете. Однако делать это необходимо с умом. При выборе того или иного продукта следует особое внимание уделять этикетке. Во многих из них содержится большое количество сахара и иных добавок.

Преимущества цельнопищевой диеты

Данная система питания положительно сказывается на состоянии здоровья, а также является отличной профилактикой многих заболеваний.

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Она включает фрукты и овощи, иные продукты с повышенным содержанием клетчатки (орехи, цельные зерна). Эти составляющие действительно важны для здоровья человека, в том числе в долгосрочной перспективе. Они помогают снизить риск возникновения таких заболеваний, как рак и диабет. Эти продукты способствуют адекватной борьбе организма с последствиями воспалительных процессов, контролю над ними.

Цельные продукты и работа кишечника

Цельные продукты богаты клетчаткой, которая в процессе обработки или рафинирования иногда теряется. Она крайне важна для полноценной работы кишечника, ведь выступает в роли питательной среды для полезных бактерий.

Специалисты рекомендуют, даже придерживаясь цельнопищевой диеты, питаться как можно разнообразнее. Все дело в том, что бактерии кишечника любят разнообразие. Например, не стоит на обед и ужин есть только огурцы. Овощи и фрукты должны отличаться по цветам, а еще лучше следовать принципу светофора: каждый день съедать по красному яблоку, зеленому огурцу, оранжевому перцу и т.д. Каждую неделю нужно стараться съедать 30 различных продуктов.

Цельные продукты и мозг

Мозг считается постоянно голодным органом. Он использует около 25 % всей энергии, которую человек получает вместе с пищей. Для оптимального функционирования ему требуется цельная и необработанная пища.

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В действительности самой лучшей диетой для мозга признана диета MIND. Многочисленные исследования показали, что ее сторонники на 55 % реже сталкиваются с болезнью Альцгеймера. Они просто стараются ежедневно есть ягоды, яйца, брокколи, жирную рыбу, орехи и цельнозерновые.

Лайфхаки для соблюдения цельнопищевой диеты

Если вы привыкли большую часть жизни питаться полуфабрикатами, сначала может показаться, что теперь вы больше времени стали проводить на кухне. Однако не стоит этого бояться. Специалисты советуют раз в неделю брать в руки карандаш и планировать максимально подробно меню на предстоящие 7 дней. Кроме того, существенно сэкономит время готовка сразу на 2-3 дня вперед.

Например, домашние мюсли. Ингредиенты для них просты: гречка, овес, орехи, семечки, киноа. Сделав один раз большую порцию, ее можно будет растянуть для завтраков на целую неделю.

Еще одно достаточно действенное правило — стараться делать запас собственных полуфабрикатов. Например, сразу резать овощи и фрукты (хранить их придется в пакетах в холодильнике), замораживать порционно мясо. Каждый сможет подобрать наиболее приемлемый вариант для своей семьи, который не отразится на рабочей занятости.