 

Кейт Миддлтон и принц Уильям сыграли на барабанах на родине регги

23.03.2022, 15:35, Разное
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Район Тренчтаун в Кингстоне стал главной достопримечательностью, которую Кейт и Уильям посетили на Ямайке в рамках своего карибского турне. Это родина рэгги, там жил легендарный Боб Марли до того, как на него обрушилась слава. Пара посетила его дом, в котором сейчас располагается музей мировой музыкальной легенды и сохраняется его комната.  Кроме того, во дворе этого дома на Первой улице, где когда-то состоялись дебютные выступления Марли, местные регги-музыканты учили герцогов Кембриджских играть на барабанах. Тренчтаун в это время наводнили местные жители, они пытались пробиться к королевской чете, скандируя:

Мы любим вас! Мы любим вас!

Таким образом, реакция простых людей на приезд Кейт Миддлтон и принца Уильяма резко контрастировала с протестами активистов.

В культурную программу герцога и герцогини Кембриджских помимо танцев и похода в джунгли добавили немного спорта. Они встретились с происходящими из Ямайки звездами футбола Рахимом Стерлингом и Леоном Бейли. Будущий король даже сыграл в футбол с одним из своих спортивных кумиров. Стерлинг, родившийся в Кингстоне игрок сборной Англии, принял участие в матче с местными юными футболистами. Местные СМИ сообщили, что всякий раз, когда он касался мяча, раздавались аплодисменты. А вот в адрес герцога летели не только восторженные восклицания, но и ироничные замечания, когда он промахивался по мячу. Компанию Кейт и Уильяму составили и другие ямайские спортивные звезды, например, команда по бобслею, которая участвовала в Олимпийских играх в Пекине. Герцоги воспользовались этой возможностью, чтобы посидеть в бобслее. Для участия в этих мероприятиях Кейт надела яркое платье с разноцветными горизонтальными полосами. 

Следующим пунктом тура по странам Карибского бассейна в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II станут Багамы. Поездка герцога и герцогини Кембриджских, которая началась с поездки в Белиз, продлится до 26 марта.



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