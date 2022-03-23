 

Звезда фильма “Она – мужчина” Аманда Байнс избавилась от опеки родителей

23.03.2022, 15:35, Разное
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Вчера, 22 марта, судья Верховного суда округа Вентура штата Калифорнии Роджер Лунд подписал постановление о прекращении опекунства над 35-летней Амандой Байнс, длившееся девять лет. Теперь артистка без контроля своих родителей может сама не только распоряжаться своими доходами и имуществом (это право ей вернули несколько лет назад), но и своей личной жизнью, в том числе принимать все основные жизненно важные решения.

Она (Аманда Байнс) выполняла все, о чем суд просил ее в течение длительного периода времени, – заявил судья Лунд.

Решение об прекращении опеки Аманда и ее родители-опекуны приняли вместе и прошение они подали вместе. Мать артистки Линн Байнс заявила в суде, что согласна отпустить дочь “на свободу” и теперь Аманда действительно может жить без родительского контроля. Психиатр Байнс также отметил, что у его знаменитой пациентки “не наблюдается явных нарушений бдительности и внимания, восприятия информации и ее обработки, а также способности модулировать настроение и аффект”.

Аманда Байнс

Напомним, что 35-летнюю Аманду Байнс заключили под опеку родителей в 2013 году. Родители контролировали жизнь Аманды, включая ее финансы. Это решение было принято после того, как актриса была экстренно госпитализирована на принудительное психиатрическое лечение – Аманда устроила пожар до дворе незнакомца. А до этого писала шокирующие сообщения в Twitter – то угрожая Дрейку, то обвиняя в сексуальном насилии собственного отца. Потом, конечно, от громких заявлений Байнс отказалась и призналась, что все это время боролась с зависимостью от психоактивных веществ. 

В ноябре 2014 года актриса поделилась в соцсетях, что ей поставили диагноз “биполярное расстройство”. На протяжении многих лет родители девушки следили за ее жизнью, взяв под свой контроль медицинские и психические решения, а на какое-то время – и ее финансы. В последние годы Аманда активно боролась с зависимостью и проходила лечение в психиатрических лечебницах.

Аманда Байнс со своим женихом



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