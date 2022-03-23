Мнение: Деоккупация Малороссии

Деоккупация Малороссии

Если совершенно непогруженного в геополитическую повестку последних девяти лет человека спросить о то, что сегодня происходит на Украине, то, скорее всего, он затянет заунывную песню про оккупацию и вероломное нападение России на соседнюю мирную страну. Если при этом он еще и является активным пользователем ныне запрещённых в России социальных сетей, то, скорее всего, добавит что-нибудь про имперские амбиции Владимира Путина и сравнит нашу страну с фашисткой Германией.

Именно в таком контексте в настоящее работает западная пропаганда, пытающаяся исказить истинные мотивы и цели специальной военной операции, которая началась 24 февраля 2022 года. С точки зрения неискушенного обывателя, особенно если речь идет об американцах и европейцах, большая часть из которых даже не сможет найти Украину на карте, все звучит вполне логично. Ночью нанесли удары по объектам военной инфраструктуры, вторглись, оккупировали часть городов и продолжаем продвигаться вглубь, уничтожая армию и деморализуя население. В любом случае, ну как не осудить государство, которое напало на соседа для того, чтобы прибрать к рукам его города и территории?

Ущербная логика западных пропагандистов не учитывает тот факт, что практически весь цивилизованный мир последние восемь лет наблюдал за событиями, происходящими на Украине в целом и на Донбассе в частности. Может, многие наблюдали и весьма посредственно, но основные этапы развития данного конфликта наверняка известны большинству.

Для того, чтобы понять, что цель спецоперации, затеянной Россией исключительно по необходимости, я бы даже сказал, из-за осознания неизбежности перехода латентного конфликта в острую фазу, отнюдь не оккупация соседней страны, нужно просто мысленно вернуться в 2014 год.

Даже поверхностный анализ того периода говорит о том, что лучшей возможности для оккупации Россией Украины у нас просто не было. Страна, охвачена волнениями, жители крупных городов – Херсона, Одессы, Харькова, Мариуполя, – выходят на улицы для участия в пророссийских акциях, армии нет в принципе, политический бомонд раздроблен и пытается хоть как-то удержать власть, а коллективный Запад недоумевает от молниеносного воссоединения России и Крыма, вводя в отношении к России многочисленные санкции, большая часть из которых попросту носит популистский характер.

Учитывая настроения населения и полный бардак в коридорах власти, можно предположить, что оккупация Украины в 2014 году прошла бы быстро и максимально безболезненно. Но Россия никогда не ставила перед собой цель оккупировать Украину и лишить соседнюю страну независимости. Иначе российский триколор веял над Киевом еще бы летом 2014 года.

Вместо этого мы восемь, еще раз повторюсь, восемь долгих лет уговаривали местных неадекватов, подталкиваемых западными консультантами и советниками, следовать условиям соглашений, под которыми они совершено добровольно и, скорее всего, осознанно поставили свои подписи. Восемь долгих лет мы просили их не обстреливать мирные города Донбасса, предлагая украино-американским ястребам все же перевести конфликт в дипломатическое русло и сесть за стол переговоров.

И взамен за наши усилия спасти тысячи и тысячи жизней, в том числе и жизни украинских солдат, мы получали нескончаемый поток санкций, упреков, угроз и ультиматумов. Ежедневно гибли люди, а закусившие удила украинские политики пустились в откровенный галоп, уже планируя не только зачистку Донбасса, но и полноценный военный конфликт с Россией, который преподносился как упреждающий удар по потенциальному агрессору.

Если долго дергать тигра за усы, то рано или поздно он откусит вам голову. Эта истина стара как мир, и вряд ли наши украинские соседи не понимали, к чему приведут эти бесконечные, нескончаемые провокации в адрес России. Попытки сместить фокус внимания и убедить всех в том, что Россия долго и тщательно готовила это нападение, а точнее оккупацию, это не более чем дымовая завеса, призванная хоть и на время, но все же скрыть истинную суть происходящего. Суть, которая проста и понятна каждому разумному человеку.

Сегодня Россия просто спрашивает по долгам с государства, которое полностью исчерпало весь лимит доверия. С государства, а точнее с режима, который перешел все мыслимые и немыслимые границы. С государства, которое повинно не только в смерти десятков тысяч граждан республик Донбасса, но и в гибели жителей Украины, которые сегодня, оказавшись в заложниках у собственной армии, прикрывают своими телами преступный нацистский режим. И это не оккупация. И даже не возмездие в чистом виде. Это хирургическое вмешательство, направленное на удаление опухоли, которая хоть и мала, но настолько опасна, что способна отравить жизнь даже не сотням тысяч, а миллионам, десяткам миллионов людей.

Сейчас многие задают себе вопрос, как будут в дальнейшем складываться отношения народов России и Украины, которые сегодня волею судеб оказались в эпицентре масштабного конфликта. Ответ на этот вопрос довольно сложен. В большей мере все зависит от адекватности украинцев, которые должны проанализировать все происходящее и прийти к выводу, что их родина, их страна сегодня страдает отнюдь не от России.

Оккупация Украины, полномасштабная, циничная, произошла еще восемь лет назад, когда к власти в стране путем кровавого переворота пришла кучка прозападных авантюристов, которые уничтожили часть населения, разрушили национальную экономику и превратили Украину в третьесортную колонию, пригодную лишь для захоронения на ее территории ядерных отходов и испытания биологического оружия.

И сегодня, по факту, мы наблюдаем не за оккупацией, а за деоккупацией, освобождением страны, которая долгие восемь лет находилась под пятой преступников и выродков, которые и сегодня толкают население в бессмысленную бойню, пытаясь скрыть следы своих злодеяний и отсрочить тот момент, когда их вполне заслуженно привлекут к ответу. Уверен, большая часть населения рано или поздно это поймет, если уже не поняла, и пересмотрит роль России в этом конфликте. Поймет и начнет новую жизнь, в которой не будет места агрессивной человеконенавистнической идеологией, повсеместно насаждаемой сегодня официальным Киевом.

(c) А.Зотьев

https://asd.news/articles/ukraina/deokkupatsiya-malorossii/ – цинк

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