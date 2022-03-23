У вас жар? – Личное мнение

Минздрав оперативно ответил изданию РБК, которое сообщило утром о возможном дефиците детских жаропонижающих средств в аптеках:

«Дефицита жаропонижающих лекарственных средств для детей в форме суспензии (сиропа) в России нет. У дистрибьютеров и в аптечных сетях находятся 7 473 357 упаковок препаратов ибупрофена для детей в форме сиропа и 2 303 284 упаковки препаратов парацетамола для детей в форме сиропа».



Иллюстрация: Г.Вальк

Дефицита нет. Миллионы упаковок в запасе. Поставки продолжаются и речи о нехватке нет.

Тем не менее, проблема есть, хотя и лежит она несколько в иной плоскости.

Несколько моих знакомых уже закупились лекарствами чуть ли не на полгода. Мамок, прочитавших новость о жаропонижающих, я тоже могу понять в глубине души — наверняка, на всякий случай, они теперь купят несколько пачек.

При этом, почти никто даже не смотрит на срок годности препаратов и не рассчитывает своей реальной потребности в них.

Вот взять те же детские жаропонижающие. Сколько раз вы давали эти препараты детям за последний год? Один раз? Два? Или вообще не давали?

Так зачем вам тогда несколько упаковок, которые будут просто лежать до конца срока годности, после чего вы их выбросите?

Создать любой искусственный дефицит несложно. Объёмы поставок определяются заранее и не рассчитаны на внезапный спрос, когда всё метут с полок.

Но даже такой ажиотажный спрос довольно быстро купируется. Все закупились, на склады завезли новую партию, и всё это снова лежит на полках.

Ну, как с прокладками и тампонами — у каждой второй теперь запас до климакса. Через пару недель прокладки будут валяться в магазине, но никто их не будет брать.

Вы нанесли урон и своему кошельку, и производителю — ему теперь снижать объёмы производства, и продавцам, у которых прокладки покроются пылью.

То же самое и с лекарствами — если что-то и сметут сейчас, то это появится, ведь нет никаких препятствий для этого. Подавляющее большинство препаратов производится или в России, или в Индии, а западные фармпроизводители не прекращают деятельность.

Прошу вас — включите разум. Не создавайте проблемы. Мы сами, своими действиями наносим так намного больший урон экономике.

Для чего это делать?

Помните, как Пончик в Незнайке на Луне тащил из магазинов костюмы? А потом сидел и нафталинил их, чтобы моль не пожрала. В итоге с ним никто даже дружить не хотел — провонял нафталином настолько, что все только чихали, как он появлялся.

Покупайте только то, что вам действительно нужно. И только в тех объёмах, которые вам нужны.

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