Мнение: Какой ужас, у России нет кадров для управления Украиной!



Тут, короче, после месяца специальной операции наш замечательный "народ" очухался, набрал сахара и начал снова раздавать советы Путину! И я не пойму, других-то дел нет, да? В этот раз у нас война не война, можно опять начать старые добрые песни?

Вот, реально, там на Украине – сейчас весело, в том числе и нашим парням. Да, ладно, Польша кажется собралась получить в бубен (о, спасибо, заголовок родился) – но, граждане мои дорогие, а вы-то куда?

Я каждый день слышу стоны, про:

1) Сахар,

2) Бумагу,

3) Компьютеры,

4) Кофе и шоколад,

5) Что-нибудь еще,

но тут подъехала новая мулька – ах, какой кошмар – на Украине на взятых территориях некому руководить, Путин опять недоглядел!

Нет, я серьезно, сегодня мне мой дворник на голубом глазу, я даже решил послушать, минут 15 доказывал – что вот, промышленность надо поднимать, а мы не пойми чем занимаемся, плюс, он вчера по ТВ видел – на Украине некому руководить, кадров нет, опять власть не доглядела и так далее.

Алло, гараж!

Дело даже не в том, что это дворник. У нас, …ть, тут как бы мир меняется и перекраивается! Вы, что думаете, Польша решилась на авантюру – потому что Россия добрая или потому что из них полилось все то, что они долго терпели – делая вид, что фашизм умер?

Я, ей богу, валяюсь – мне тут пищат, что шоколад и кофе подорожают! Придурки, я один помню из средней школы книги, когда наши войска, входящие на отвоеванные территории, давали детям кусок сахара – не песок, он тогда такими кусками делался, я в 90-х в Казахстане застал – и это было счастье! Вы что не понимаете, что завтра – о чем я эти 10+ лет твердил – вы будете жалеть, что не ценили то, что имели? Ну, если так будете продолжать?

Дядя Вова строил все эти годы армию – вы его учили жить.

Дядя Вова строил все эти годы трубопроводы – вы говорили ему как надо.

Дядя Вова поднял до небес сельское хозяйство – вы все равно усираетесь, рассказывая мне с дивана, что промышленность угробили.

Так может возьметесь уже? Вы охренели, родные-любимые?

За вас почему-то все время кто-то должен делать дороги, самолеты, выращивать зерно, курей или капусту – а вы будете рассказывать, как надо сделать цены ниже и чтобы все были здоровы?

Так что оставьте небо птицам, а сами брысь под лавку!

Ибо когда начинает дворник, да плевать, хоть барбершопер – мне втюхивать про проблемы управления освобожденными областями Украины – я начинаю подозревать, что у него в этой жизни слишком все стало хорошо и он не понимает, что может потерять.

Сегодня я злой.

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