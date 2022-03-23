Классический и не очень: тенденции белого маникюра на весну 2022-го

Белый маникюр обычно делают на свадьбу. Он гармонирует с аксессуарами и самим платьем. Но ведь возможности белого цвета гораздо шире, чем быть дополнением свадебного лука. Белые ногти отлично сочетаются с любым цветом кожи, зрительно вытягивают ногтевую пластину и освежают весь образ. Представляем вашему вниманию актуальные тенденции белого маникюра.

Дизайн с облаками

Это очень простой, но при этом свежий и привлекательный вариант оформления. Облачка можно создать с помощью мягкого пуфа, нанося контур легкими похлопываниями. Прелесть дизайна в том, что цвет подложки может быть абсолютно любым: от мягкого нюда до экстремально-черного.

Волны

Мягкие белые волнистые линии разной толщины придают ногтям интересную фактуру. Можно добавить к дизайну немного блеска, что придаст дизайну дополнительное очарование.

Половинки жемчужин

Красивый, но при этом очень простой дизайн. Очень элегантный. Тот вариант, который не будет смотреться вычурно в повседневной жизни, но и на торжестве будет выглядеть уместно.

Широкий френч с декоративными полосами

Если вам поднадоел классический френч, то его всегда можно обыграть. Увеличьте стандартную ширину линии улыбки и добавьте тонкие полосы по белому фону контрастным цветом. Это разнообразит классический дизайн и освежит уже привычный маникюр.

Микрофренч

Также хорошим вариантом френча станет его миниатюрная версия. Ширина линии улыбки при таком дизайне сведена к минимуму, что делает оформление практически невесомым. Такой вариант дизайна уместен и в офисе, и на вечеринке.

Градиент

Сочетание нюда и белого можно оформить иначе, отойдя от тенденции френча. Сделайте мягкий градиент, светлый у кончиков и нежно-кремовый у лунки. Такой дизайн – само спокойствие, он нейтрален и совершенно не утомляет.

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Белое с золотом

Такое оформление можно причислить к вариациям французского маникюра. Фантазийная форма линии улыбки меняет геометрию привычного дизайна, что позволяет по-новому взглянуть на него. Тонкая золотистая линия, повторяющая контуры белого цвета, добавит интересный нюанс и украсит маникюр.

Звезды

Украсьте нюдовые ноготки наклейками с белыми звездами. Дизайн простой, но такой милый.

Ажурные линии

По всей поверхности ногтя змеятся тонкие белые линии. Их мягкие изгибы можно подчеркнуть капелькой контрастного цвета, на кончике или в уголке ногтя.

Животный принт

Дизайн под зебру – еще один тренд сезона. Простой, очень красивый и оригинальный способ оформить ногти.