Мнение: Золотой запас

Сенаторы США предложили заблокировать золотой резерв России в связи со спецоперацией на Украине. Об этом сообщил новостной портал Axios. Блокировке хотят подвергнуть примерно 132 миллиарда долларов в золотом эквиваленте.

Суть блокировки в принятии санкций на любые операции с российским золотом. Все компании, которые совершают с ним сделки и транспортируют его из резервов ЦБ РФ, будут подвергнуты вторичным санкциям. Речь идет как о сделках с физическим золотом, так и с торговлей им любым «бумажным» или «электронным» способом. Законопроект может быть принят уже на этой неделе.

Смысл санкций понятен: после заморозки активов в западных банках на сумму примерно в 300 млрд долларов наиболее ликвидным остатком под контролем ЦБ остается именно золото. Тотальный запрет на любые операции с ним по всему миру приведет к тому, что почти 150 млрд долларов резервов также станут неликвидными. Вроде бы оно есть, но на самом деле его нет.

Безусловно, можно создать какие-то контрабандные схемы, но это будут небольшие и малозначимые сделки с откровенно криминальным оттенком, что, в общем-то, погоды не сделает. Как работают вторичные санкции, можно было видеть на примере санкций против Ирана или санкций, наложенных на Северный поток-2. Компании не рискуют всем своим бизнесом ради одной-двух даже очень выгодных сделок. Просто нет смысла.

В случае принятия законопроекта он приведет к тому, что три четверти ЗВР России фактически выпадут из оборота и превратятся в мертвый груз. Нюанс здесь вот в чем: ЗВР — это не оборотные средства. Это обеспечение под имеющиеся российские долги. Если клиент берет кредит под залог имущества, кредит обеспечен стоимостью этого имущества. Соответственно, если стоимость залога резко падает в цене, возникают сомнения в надежности клиента, тем более, когда он попадает в крайне сложное финансовое положение. По факту такое состояние является преддефолтным, что практически сразу отметили крупнейшие рейтинговые агенства, поставившие Россию лишь на одну ступень выше оценки «дефолт». Теперь достаточно хотя бы одному крупному заемщику не исполнить обязательства, как вся пирамида начнет рассыпаться.

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