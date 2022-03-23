В Госдуме ответили на угрозу Байдена ввести санкции против депутатов

Санкции США против российских политиков – это знак качества, поэтому для меня персональные санкции Байдена ничего не изменят, сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Дмитрий Белик. Так он отреагировал на планы США ввести санкции в отношении более 300 членов нижней палаты российского парламента.

«Я всегда считал без иронии, что вводимые в течение этих восьми лет санкции – это своеобразный знак качества, в том числе и для российских политиков. Поэтому внесение меня в какие-то дополнительные списки ничего не изменит», – сообщил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Белик избран в Государственную думу от города Севастополь, поэтому к санкционным спискам привыкать ему не приходится. «Я нахожусь под санкциями с 2014 года за свое участие в событиях Русской весны, а Севастополь и Крым находятся фактически под двойными санкциями», – рассказывает депутат.

Вместе с тем, депутат не считает необходимым вводить аналогичные меры в отношении американских конгрессменов и сенаторов: «Россия уже ввела ответные санкции для США и западных стран, поэтому вводить персональные ограничения не так важно, наша страна не претендует на громкие заголовки в СМИ, в отличие от США, которые умудрились ввести санкции даже против первых лиц нашей страны».

Относительно призывов США исключить Россию из G20, Белик отмечает: «Штатам очень нравится подталкивать другие страны к противостоянию с Россией, а те же страны Европы, получается, пилят сук, на котором сидят».

«Текущая геополитическая ситуация далеко не типичная, весь мир претерпевает изменения. РФ после 26 лет членства покинула Совет Европы, ну а если наша страна не участвует в работе этой организации, то и не будет платить взнос. При этом РФ была одним из основных плательщиков в бюджет Совета Европы. И кому от этого стало хуже? Эти деньги РФ направит на поддержку граждан и экономики в условиях санкций», – комментирует парламентарий.

Депутат уверен, что даже в этот непростой период у РФ достаточно много союзников. «Целый ряд государств поддерживают нашу страну, отказываются от санкций или занимают позицию нейтралитета, так что влиянию призывов США, которые берут на себя слишком много, подтверждены не все», – заключил Дмитрий Белик.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена готовит санкции в отношении более 300 депутатов нижней палаты российского парламента. Ожидается, что Байден объявит о введении новых и ужесточении уже существующих санкций против РФ в четверг в ходе визита в Брюссель.

Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад ввел против РФ санкции, которые затрагивают финансовый, энергетический, транспортный секторы, продукцию двойного назначения, экспортный контроль и финансирование, визовую политику. А также персональные санкции против руководства страны, сенаторов и депутатов.

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