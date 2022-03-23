 

В Варшаве заявили, что не намерены разрывать дипотношения с Россией

23.03.2022, 14:52, Новости дня
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Польша не принимала решение о разрыве дипломатических отношений с Россией, сообщил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.

«Таких решений нет. Их не было до этой поры. Закончим дискуссию на таком утверждении», – передает слова Ясина РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Польша приняла решение выслать российских дипломатов «в координации с союзниками». Это было сделано в связи с подозрением в шпионаже.

«Польша в координации с нашими союзниками приняла решение о значительном сокращении дипломатического персонала России», – сказал Ясина.

Дипломаты, которым предписано покинуть страну, должны выехать из Польши в разные сроки, максимально – пять дней. При этом высылки самого посла Сергея Андреева власти страны не требовали. 

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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