В Варшаве заявили, что не намерены разрывать дипотношения с Россией

Польша не принимала решение о разрыве дипломатических отношений с Россией, сообщил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.

«Таких решений нет. Их не было до этой поры. Закончим дискуссию на таком утверждении», – передает слова Ясина РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Польша приняла решение выслать российских дипломатов «в координации с союзниками». Это было сделано в связи с подозрением в шпионаже.

«Польша в координации с нашими союзниками приняла решение о значительном сокращении дипломатического персонала России», – сказал Ясина.

Дипломаты, которым предписано покинуть страну, должны выехать из Польши в разные сроки, максимально – пять дней. При этом высылки самого посла Сергея Андреева власти страны не требовали.

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