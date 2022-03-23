В ДНР сообщили о новых обстрелах со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины провели обстрел трех населенных пунктов в Донецкой народной республике за три часа, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 11.00 – населенный пункт Ленинское – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено 10 гранат из СПГ и 58 гранат из АГС; 11.50 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Железная Балка: выпущено две мины калибром 120 мм; 14.10 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм», – цитирует сообщение представительства РИА «Новости».

Напомним, утром в среду украинские военные провели обстрел Петровского района Донецка и населенного пункта Михайловка.

Средства ПВО ДНР перехватили украинскую ракету «Точка-У», при падении обломков ракеты пострадал мирный житель.

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