«Привезли 100 чемоданов с долларами»: американский инвестор рассказал, как российский Минфин избежал дефолта

Финансист из Калифорнии Том Джонсон в интервью телеканалу CNN рассказал, как получил выплату по долларовым евробондам, которые были погашены Россией 16 марта 2022 года.

«Обычно сумма поступает сразу ко мне на счёт, но тут русские предложили осуществить выплату наличными. В договоре такая возможность предусмотрена, поэтому я согласился. В назначенное время ко мне в офис привезли 100 чемоданов, доверху набитыми 100-долларовыми купюрами. Честно говоря, такое количество наличных я видел только в кино», – заявил Джонсон.

Как нам стало известно, Россия и дальше планирует осуществлять выплаты по внешнему долгу исключительно наличными. Аналогичное решение в ближайшее время могут принять и российские компании, которые имеют обязательства перед иностранными инвесторами.

Остаётся открытым вопрос, как наличные были доставлены в ЕС и США в условиях заморозки резервов Центрального банка России. Западные журналисты выдвинули несколько версий, в том числе весьма экзотических. Телеканал Fox news предположил, что необходимая сумма была доставлена подлодками ВМФ России к западному побережью США, после чего она была перегружена на автомобили с дипломатическими номерами и доставлена в посольство.

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