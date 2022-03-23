Мнение: Почему совместные покупки в России непопулярны

Купил себе сейчас летнюю резину для машины, 41 тысяча рублей. Кажется, раньше было дешевле. Но точно не скажу, не записал тогда. А зимнюю резину я брал в 2017, тогда она мне обошлась в 33 тысячи. Тоже, пожалуй, надо будет менять в этом году. Или, может быть, подожду до 2024 — как раз к президентским выборам и поменяю.

Как полагаете, будет Дмитрий Анатольевич участвовать? Не удивлюсь, если да — он завёл сейчас блог в Телеграме и пишет там программные политические статьи. Примерно два года осталось, самое время для начала большой кампании:

https://t.me/medvedev_telegram/

Так вот, по поводу цен в России. Цены, конечно, скачут сейчас, — логистические цепочки перенастраиваются, где-то возникает локальный дефицит, который выливается в безумные цифры на ценниках. Офисная бумага А4, к примеру, продаётся уже по 1000 рублей за пачку, при этом некоторые спекулянты просят и вдвое дороже.

Спасибо рыночной экономике, мы можем быть уверены, что проблема быстро разрешится — вот как это было с масками, которые в начале пандемии стоили запредельно много, но вскоре снова подешевели до двух рублей за штуку. Когда бизнес видит возможность заработать, он вкладывается или в доставку, или в производственные мощности, после чего быстро обеспечивает рынок необходимым.

Бумага — не космические технологии, ничего сложного там нет. Как временный вариант, будут или резать А0, которая ещё не подорожала так сильно, или печатать на «крафтовой» бумаге, сероватой, для производства которой не надо применять отбеливатель. Чуть позже наладят поставки хлората натрия из Китая и других стран, а к концу года, полагаю, увеличат мощности по производству хлората натрия в России. На этом проблема будет решена, и цены откатятся обратно. Может быть, даже временно пойдут вниз, так как сейчас многие офисы в спешном порядке пытаются перейти на электронный документооборот, отказаться от печати лишних документов.

У меня пока что на полке лежат две пачки А4. Если они закончатся раньше, чем бизнес решит проблему с хлоратом натрия, я навряд ли буду искать способы сэкономить. Одной пачки мне хватает на несколько месяцев, так что новые цены трогают меня мало.

Можно было бы сказать, что я зажравшийся буржуй, а вот «простой народ» считает сейчас последние копейки, пытаясь наскрести на подорожавший хамон, но наблюдения пока что не показывают серьёзных финансовых проблем у россиян.

Существует простой и надёжный способ сэкономить на текущих расходах — совместные закупки. Это когда домохозяйки объединяются в группу из нескольких десятков человек и покупают оптом всё необходимое, от картошки до стирального порошка. Получается значительно дешевле и значительно качественнее, так как в таких группах обычно есть специалисты, которые знают, где продаётся хороший товар. Из минусов — надо делать лишние телодвижения, общаться с малоадекватными иногда людьми, отказываться от удовольствий личного шоппинга.

Так вот, совместные закупки в России по-прежнему категорически непопулярны. Люди отлично знают, что могут сэкономить таким вот образом, но не хотят заморачиваться, так как им и так нормально, так как денег и без того хватает. Даже пожилые охотницы за сахаром не считают нужным объединяться в группы, чтобы купить этот самый сахар оптом, по 40 рублей за килограмм вместо магазинных 100 рублей.

Наверное, это и хорошо. Мы живём в свободной стране, и если кто-то предпочитает переплачивать за комфорт, он имеет на это полное право. По крайней мере, у нас с вами есть надёжная лакмусовая бумажка: пока совместные покупки являются в России экзотикой, мы можем быть уверены, что с уровнем жизни всё в порядке, лишние деньги у россиян есть.