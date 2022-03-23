 

Ваше сиятельство: Алеся Кафельникова представила блестящие образы в съемке итальянского бренда

23.03.2022, 14:15, Разное
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Алеся Кафельникова, 9 месяцев назад впервые ставшая мамой, не решилась долго сидеть в декрете. Модель оперативно вернулась к работе и уже успела засветиться на подиуме показа David Koma в Лондоне, Diesel – в Милане. Следующий шаг – сотрудничество с Blugirl, дочерним брендом итальянской марки Blumarine. Алеся стала лицом новой рекламной кампании весенне-летней коллекции.

На фото Кафельникова демонстрирует “металлический коктейль” – платья, украшенные пайетками и декоративными камнями, а также босоножки в оттенках розового и фурнитурой в виде сердечек. В коллекцию Blugirl  также вошли анималистичные макси-сарафаны, монохромные платья-рубашки, свитшоты с цветочными принтами и другие модели.

Несмотря на успешность в профессии, не так давно Кафельникова в соцсетях высказывала недовольство своей фигурой:

Хочется сделать грудь, никак не могу избавиться от этого желания. Остается просто сидеть и хотеть. После родов грудь висит, как и живот. И ни один спорт не помогает. Массажи тоже. Смотрю в зеркало и грущу. Платье с декольте для меня табу! Без наклеек теперь никак… На первом фитинге мне сказали, что это not gonna work (не сработает – рус.). Попросили возвращаться, когда я перестану кормить грудью. Я еще сходила на вторую примерку в другой бренд белья, для которого уже работала, но и там история повторилась. На этом мне дали понять, что надо вернуться через какое-то время.



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