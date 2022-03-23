Мнение: Правильно вернулся

Навальному вчера впаяли еще 9 лет срока – к тем трем, что у него уже были. Суд шел прямо в колонии, и очевидная анекдотичность нового обвинения там никого не смутила. Там ведь суть обвинения в том, что Навальный «растрачивал» на себя и свои нужды пожертвования, которые присылали ему граждане для руководимой им организации ФБК (Фонд по борьбе с коррупцией).

Нюанс, не учтенный судом, в том, что сама организация ФБК признана в России экстремистской, соответственно, по нашим законам, те, кто слали ей деньги – тоже экстремисты. Словом, экстремисты слали экстремистской организации деньги на то, чтобы она занималась экстремизмом – а Навальный, по мнению суда, проедал и пропивал эти деньги. Чем больше «растратил» – тем меньше осталось на экстремизм; и вот за это – 9 лет?! По идее, орден должны были дать, ну или хотя бы премию!

Ну а если серьезно – с началом «невойны» стало уже окончательно ясно, насколько правильным было решение Навального вернуться, принятое в январе 2021 года. Конечно, речь не о том, что оно выигрышное, что оно ему «гарантировало успех» – понятно, что нет. Его в тюрьме могут убить в любой момент – какой уж тут успех… Речь не более чем о позиции. А позиция у Навального сейчас безупречна: он единственный из всех в России, кто на фоне втягивания РФ в смертельную воронку остается чистым и не отвечает за все последние смертельные безумства и ошибки российской власти. В каком-то смысле он оказался на момент краха в чуть ли не единственном морально подходящем месте для политика – в тюрьме по политическому обвинению.

Если бы он предпочел «отсидеться» в теплой эмиграции – ну, был бы сейчас одним из толпы, хлынувшей за пределы границ любезного Отечества в последние недели, таким же беспомощным и бесполезным изгоем. А тут – он остается в игре. И кстати, дополнительный срок, который на него спешно навесили – лишний знак того, что он по-прежнему в игре. Подтверждение от Кремля.

Ну а главное – возвращением он подтвердил, что является человеком чести, то есть для него реально существуют вещи, которые дороже его жизни. Это крайне редкое качество в РФ, качество, которое считалось маловостребованным и вообще атавизмом. Но наступают, без сомнения, экзистенциальные времена – а в такие времена только на людей чести и можно как-то рассчитывать.