 

Мнение: Ввод войск НАТО на Украину будет прямым столкновением России и альянса

23.03.2022, 14:00, Разное
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Разъяснение от Лаврова по повода ввода войск НАТО на Украину – это приведет к прямой войне России и НАТО.
Если НАТО направит миротворцев на Украину, это будет прямым столкновением вооруженных сил России и альянса (с) Лавров
Соответственно, ввод войск НАТО на Западную Украину резко повышает вероятность ядерной войны.

Впрочем, как я уже не первый год пишу, новые правила "сосуществования" скорее всего будут сформированы по итогам некоего ремейка Карабиского кризиса, когда стороны выйдут на грань ядерной войны и будут вынуждены договариваться под угрозой уничтожения (ну или не договорятся и весь мир в труху), Пока что все идет в рамках ожидаемого – эскалация продолжается + тема прямой войны России и НАТО становится все более возможной в определенных сценариях. А где обычная война России и НАТО, там и ядерная недалеко.

Источник: Colonel Cassad



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