«Я рыдала, как никогда в жизни»

Украинка Виктория Михалева к началу «спецоперации» в Украине оказалась в Петербурге с онкобольным ребенком. Читатели «Новой» помогли найти жилье, деньги на еду, одежду и транспорт.

Виктория Михалева с сыном Богданом. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

«На трех тысячах сообщений — в телефоне, почте, фейсбуке*, инстаграме*, WhatsApp, Viber — я сбилась со счета. — Виктория даже приблизительно не может ответить на вопрос, сколько откликов от людей, желающих помочь им с сыном, она получила после публикации в «Новой». — Я рыдала, как никогда в жизни. Не ожидала, что такое может быть. У нас появился шанс на жизнь. Мне предложили жилье, работу, помогли материально. Несколько дней назад у меня не было денег даже на трусы. Богдану столько борща наварили и навезли! Когда дитя котлеты с картошкой ел, у него слезы на глазах были. А еще ему передали яблоки, бананы, манго, пижаму, футболки, джинсы, куртку, «Лего»…»

Печальную историю Михалевых «Новая» рассказывала в начале марта.

Виктория с Богданом жили в Херсоне. Прошлой осенью у восьмилетнего мальчика обнаружили опухоль головного мозга. На родине Богдану не смогли помочь, и для спасения ребенка маме пришлось срочно продать комнату в Херсоне и поехать на лечение в Россию. В декабре в Москве мальчика прооперировали и направили на протонную терапию в Петербург. Весть о начале «спецоперации» застала маму с сыном в больнице за две недели до выписки.

«Куда нам идти и что делать, я не знаю, — в отчаянии сказала Вика «Новой» 4 марта. — Я и туда вернуться не могу, и здесь у меня нет жизни. В Украине <…>. Сколько она продлится, неизвестно. Границы закрыты. Мы в чужой стране. У меня здесь ничего и никого нет. Я не могу пойти к соседке и одолжить 50 гривен на хлеб. Мне не на что жить. Сыну назначили реабилитацию в Москве, но туда надо как-то добраться и там тоже как-то существовать».

Денег, которые перечислили Михалевым читатели «Новой», хватит на дорогу до Москвы и проживание там по крайней мере в течение двух-трех месяцев.

Вопрос с жильем в столице на данный момент решен. Их согласился принять «Добрый дом», социальная гостиница для онкобольных детей. Одежды Михалевым подарили столько, что часть ее гражданка планирует передать нуждающимся.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

«Я до глубины души тронута, что столько людей отозвалось, — говорит Виктория. — Спасибо большое всем! Спасибо за то, что помогли нам встать на ноги и поверить, что мир не без добрых людей».

В ближайшие дни Михалевы поедут в Москву на реабилитацию и обследование. Об отдаленном будущем Виктория говорит с осторожностью, все зависит от здоровья сына и от развития событий на Украине: «Всю жизнь я мечтала попасть за границу. Теперь у меня есть такой шанс, получить гражданство, а я хочу домой».

Богдан на вопрос, чего он хочет больше всего, отвечает не «выздороветь», а то же самое, что и мама: «хочу домой». Вика плачет, когда слышит это, но не показывает сыну ни слезы, ни видеозаписи, которые ей присылают из родного города. В отличие от матери Богдан не представляет, что там сейчас творится.

Пока неизвестно, сколько времени Михалевы пробудут в РФ и как сложится их жизнь.

Нина Петлянова, соб. корр. «Новой газеты», Петербург

P.S.

На все вопросы Виктория готова ответить читателям в Telegram и Whats App (они привязаны к номеру +79180185930) или по электронной почте [email protected]

Номер карты Сбербанка Виктории Юрьевны Михалевой: 4817760404875795.

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