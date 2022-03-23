Песков оценил идею создания альтернативной FIDE шахматной федерации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает вряд ли возможным в настоящий момент создание альтернативной FIDE шахматной федерации.

«Считаю, что это вряд ли возможно в настоящий момент. Действительно, до того, как такие темы поднимаются, осуществляются различные контакты, нужно попытаться выяснить позицию других стран», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос об идее создания такой альтернативной федерации.

«FIDE – это старейшая и весьма и весьма авторитетная организация. Да, в этой ситуации, как и многие, они все-таки замарали свою репутацию соприкосновением с политикой, что негоже спортивным организациям делать», – продолжил он. «Но тема эта [о создании альтернативной федерации] гораздо сложнее, особенно сейчас, во время самого острого периода вряд ли представляется возможным как-то ей эффективно заниматься, это невозможно», – заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что РФ сожалеет о решении Международной шахматной федерации (FIDE) по временной дисквалификации гроссмейстера Сергея Карякина за открытое письмо в поддержку специальной военной операции на Украине, а также призывает федерацию пересмотреть решение и оставаться вне политики.

Ранее президент Федерация шахмат РФ (ФШР) Андрей Филатов заявил, что Федерация обжалует решение Международной шахматной федерации (FIDE) о дисквалификации российского гроссмейстера Сергея Карякина.

Напомним, в понедельник FIDE объявила о дисквалификации российского гроссмейстера Сергея Карякина после того, как тот выразил поддержку российской специальной операции на Украине.

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