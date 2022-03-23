 

Стало известно о соглашении ЕС и Киева по спутниковым снимкам

23.03.2022, 13:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Европейский союз одобрил соглашение с украинскими властями, позволяющее предоставлять Киеву засекреченные данные, включая спутниковые снимки, информирует Bloomberg.

Соглашение заключается на год, также предусмотрена возможность его продления, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

О заключении были проинформированы постпреды стран ЕС в ходе встречи во вторник.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.03 / Национализм и сепаратизм – к 2050 карту Европы ждёт глобальный передел

03.07 / Дрон-дальнобойщик создан в России

30.12 / Новый кроссовер Chevrolet Tracker появится в РФ в 2022 году

10.11 / В Германии оценили риск заморозки «Северного потока – 2» новым правительством ФРГ

30.10 / “На Шерон Стоун похожа”, “Чувственная и сексуальная”. Тина Кароль поделилась стильными образами из нового клипа

28.11 / На Украине решили ужесточить условия выхода на пенсию

11.08 / Нарколог оценил состояние Ефремова

02.02 / “Не только об участии в ДТП”. Венедиктова поручила зарегистрировать новое производство по делу об аварии с Трухиным

10.03 / НАПК составило на Садового 14 админпротоколов

25.08 / Для школьников в начале учебного года проведут всероссийские проверочные работы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика