Посол РФ получил ноту польского МИД

Российские дипломаты должны покинуть Польшу в разные сроки, но максимум за пять дней, всего речь идет о 45 дипломатах, сообщил посол в республике Сергей Андреев после получения ноты польского МИД.

При этом Польша не требует отъезда самого Андреева, передает РИА «Новости».

Высылаемые дипломаты подозреваются в шпионаже.

Андреев отметил, что «формально дипломатические отношения (с Польшей) продолжаются».

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