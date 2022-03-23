Посол РФ получил ноту польского МИД
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Российские дипломаты должны покинуть Польшу в разные сроки, но максимум за пять дней, всего речь идет о 45 дипломатах, сообщил посол в республике Сергей Андреев после получения ноты польского МИД.
При этом Польша не требует отъезда самого Андреева, передает РИА «Новости».
Высылаемые дипломаты подозреваются в шпионаже.
Андреев отметил, что «формально дипломатические отношения (с Польшей) продолжаются».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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