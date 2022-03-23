Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели на Ямайку, где прошли акции протеста

Кейт Миддлтон и принц Уильям продолжают свой тур и вчера прибыли на Ямайку. Визит герцога и герцогини Кембриджских в рамках их карибского турне проходит на фоне протестов и призывов извиниться за роль монархии в рабстве. The Mirror сообщил, что Кейт и Уильям знали об акции протеста, прошедшей у здания Верховной комиссии Великобритании в Кингстоне за несколько часов до их прибытия. Несмотря на это они сошли с трапа самолета с лучезарными улыбками. Кейт в желтом платье британской марки Roksanda (1300 долларов) выглядела ослепительно и ничуть не уступала по красоте бывшей Мисс Мира, а ныне ямайскому государственному деятелю Лизе Ханне, встречавшей пару в аэропорту. Образ герцогини дополнял белый клатч Salvatore Ferragamo и белые туфли с золотистыми вставками. Уильям появился на трапе в синем костюме, белой рубашке и зеленом галстуке в желтый мелкий горох.

В первый день на Ямайке супруги посетили прием у генерал-губернатора, который проходил как раз в том здании, возле которого стояли демонстранты с плакатами. Активисты выступают за то, чтобы страна перестала быть конституционной монархией и стала республикой, а также призывают британскую корону выплатить компенсации за рабство и нарушения прав человека. Ожидается, что до конца текущего года в стране пройдет референдум по вопросу смены конституционного строя страны.

Старт этому процессу дал Барбадос. 30 ноября прошлого года эта страна официально стала республикой и вышла из-под юрисдикции британских монархов, которые правили островным государством почти 400 лет. После выхода Барбадоса из-под формальной власти британской короны в мире остается 14 стран, считающих королеву Елизавету II главой государства. В их числе — Канада, Австралия, Новая Зеландия и Ямайка. На церемонии смена режима в Барбадосе присутствовал принц Чарльз, который в своем выступлении официально признал “ужасы рабства” в странах Карибского бассейна. Ожидается, что на второй день визита в Кингстоне и Уильям выскажется по этому поводу.

Следующим пунктом тура по странам Карибского бассейна в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II станут Багамы. Поездка герцога и герцогини Кембриджских продлится до 26 марта.