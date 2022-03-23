Продолжение “Секса в большом городе” продлили на второй сезон

Сериал “И просто так”, ставший продолжением культового шоу “Секс в большом городе”, продлен на втором сезон. Информацию подтвердило руководство компании-производителя HBO Max и соответствующая публикация появилась на ее официальном аккаунте в соцсетях.

Продюсер Майкл Патрик Кинг, который работал и над оригинальным сериалом, и над продолжением, счастлив снова рассказывать историю трех подруг в Нью-Йорке.

Я рад и взволнован возможностью рассказать больше историй об этих ярких, смелых персонажах, которых играют эти сильные, удивительные актрисы. На самом деле мы все в восторге, — сказал Майкл Патрик Кинг.

О будущем сериале также высказалась руководитель отдела оригинального контента Сара Обри:

Мы были в восторге от дискуссий, вызванных персонажами и их историями. Мы гордимся работой, которую проделали Майкл Патрик Кинг и наши замечательные сценаристы, продюсеры, актёры и съемочная группа. Теперь с нетерпением ждем, когда поклонники увидят, что ждет их во втором сезоне! – сказала Сара Обри.

Майкл Патрик Кинг

Отметим, что слухи о втором сезоне “И просто так” появились, когда вышла 10-я, последняя серия. Тогда исполнительница главной роли Сара Джессика Паркер, поблагодарив группу и зрителей, намекнула, что продолжение у продолжения будет.

Я поднимаю бокал за каждого человека, который посвятил ему свое время, талант и преданность. И за наших зрителей, которые приняли нас и проводили с нами свое время. Вы — причина, по которой мы каждый день просыпались и шли на работу, – писала Сара Джессика.

Напомним, что съемки продолжения сериала “Секс в большом городе” несколько раз переносили из-за пандемии, а некоторые актеры категорически отказались от участия в проекте. Среди них – Ким Кэтролл, воплотившая на экране яркий образ Саманты Джонс. Создатели сериала до последнего момента надеялись, что Ким передумает и вернется, но актриса осталась верна своему первому решению. Более того, она пусть и негласно, только молчаливой реакцией в сети поддерживала критику нового сериала. А негативной реакции на “И просто так” предостаточно.

Критиковать шоу начали еще во время съемок. Некоторым поклонникам “Секса в большом городе” не понравилась сама идея снять продолжение, другие высказались о внешнем виде героинь, которые, понятно, за прошедшие 17 лет не помолодели (Сара Джессика Паркер высказалась по этому поводу в интервью), третьи остались недовольны выбором костюмов, ведь прежде персонажи шоу были чуть ли не законодателями мод.

Кроме того, пока шел сериал, две женщины подали в суд на исполнителя роли Мистера Бига – актера Криса Нота, обвинив его в сексуализированном насилии. Правда, к этому времени сценаристы уже “избавились” от персонажа Криса.

Съемочная группа сериала “И просто так”