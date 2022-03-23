Лавров расценил ситуацию в мире как попытку создать новый миропорядок

Происходящее в мире «не только и не столько про Украину», это попытка создать новый миропорядок, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров сообщил в среду в ходе выступления в МГИМО, что происходящее «в мире, конечно, это не только, да и не столько про Украину, это про попытки сформировать новый порядок», передает ТАСС.

«Много лет назад, лет десять, наши западные коллеги стали вместо термина «международное право», к выполнению которого всегда призывали все годы существования ООН, вместо призывов выполнять международное право, стали требовать от всех выполнять миропорядок, основанный на правилах, уважать миропорядок, основанный на правилах, эти самые правила соблюдать. Правила никто никому не предъявляет, потому что их нет», – отметил министр.

По его словам, для каждого конкретного случая такие правила пишутся заново, «пишутся в узком кругу западных стран, которые потом выдают это за истину в последней инстанции и требуют от всех эти правила выполнять».

По его мнению, целью Запада является «сдерживание любого конкурента», в данный момент это Россия, «Китай объявлен следующим, или параллельно все это будет происходить».

«И целью этого миропорядка, основанного на правилах, является ни много ни мало полное возрождение однополярного мира», – подчеркнул он.

Лавров также указал, что Евросоюз (ЕС) в концептуальных вопросах утратил самостоятельность и полностью слился с НАТО и США: «НАТО послушный инструмент, так было всегда, а как ЕС с многочисленными рассуждениями, идеями о том, что нужно создать стратегическую автономию, за что, в частности, президент (Франции Эмманюэль) Макрон ратовал, как ЕС утратил свою самостоятельность (…) и то, что называли «стратегическая автономия», это французская инициатива, пока материализовалось в очень скромном решении – 5 тыс. (человек составляет) бригада особого назначения быстрого развертывания».

Министр также считает, что Украина была выбрана инструментом подавления российской самостоятельности, это «сдерживание России, как и сдерживание любой другой страны, которая мало-мальски самостоятельно ведет себя на мировой арене».

Отметим, что ранее президент США Джо Байден анонсировал «новый мировой порядок», который возникнет по итогам нынешней украинской эпопеи. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эту ситуацию.

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