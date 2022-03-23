Найден черный ящик с места крушения Boeing 737 в Китае

На месте падения пассажирского Boeing 737 в Китае обнаружили одно из записывающих устройств, сообщило Центральное телевидение Китая.

«Во второй половине дня на месте крушения было обнаружено одно регистрирующее устройство», – цитирует сообщение телевидения РИА «Новости».

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая, информации о погибших пока нет. Пожарным пришлось добираться до места крушения пешком, поскольку техника не способна туда проехать.

Поисково-спасательные работы на месте крушения пришлось приостановить из-за дождливой погоды.

—