 

Найден черный ящик с места крушения Boeing 737 в Китае

23.03.2022, 12:05, Новости дня
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На месте падения пассажирского Boeing 737 в Китае обнаружили одно из записывающих устройств, сообщило Центральное телевидение Китая.

«Во второй половине дня на месте крушения было обнаружено одно регистрирующее устройство», – цитирует сообщение телевидения РИА «Новости».

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая, информации о погибших пока нет. Пожарным пришлось добираться до места крушения пешком, поскольку техника не способна туда проехать.

Поисково-спасательные работы на месте крушения пришлось приостановить из-за дождливой погоды.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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