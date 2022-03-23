Найден черный ящик с места крушения Boeing 737 в Китае
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На месте падения пассажирского Boeing 737 в Китае обнаружили одно из записывающих устройств, сообщило Центральное телевидение Китая.
«Во второй половине дня на месте крушения было обнаружено одно регистрирующее устройство», – цитирует сообщение телевидения РИА «Новости».
Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая, информации о погибших пока нет. Пожарным пришлось добираться до места крушения пешком, поскольку техника не способна туда проехать.
Поисково-спасательные работы на месте крушения пришлось приостановить из-за дождливой погоды.
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