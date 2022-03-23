 

Лавров рассказал о команде «фас» для Запада в отношении всего русского

23.03.2022, 12:05, Новости дня
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Весь мир, весь «просвещенный Запад» получил команду «фас», чтобы ущемлять и уничтожать все русское, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО.

«Мы сейчас видим, как говорится, маски сорваны, и сейчас уже не Украина используется для того, чтобы ущемлять и как можно больше унижать и уничтожать все русское, уже весь мир получил команду «фас», весь Запад просвещенный, когда атакуют тебя просто за то, что ты имеешь русский паспорт и зашел в магазин, и тебя приняли за русского», – цитирует ТАСС Лаврова.

По его словам, санкционное давление применялось всегда, но нынешний масштаб рестрикций Запада в отношении РФ поражает.

«Санкции были всегда, президент [России Владимир Путин] об этом говорил, но нынешний масштаб, конечно, поражает, поскольку я не думал, что такое воображение на Западе возникнет», – сказал глава дипведомства.

Ранее в среду сенаторы США предложили заблокировать золотой резерв РФ в связи со спецоперацией на Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что при введении санкций против РФ необходимо учитывать, что они могут иметь «обратный эффект».

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждает, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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