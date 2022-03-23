 

АВТОВАЗ поставит в выпуск “Оку-2” по антикризисной цене в 1,6 млн

23.03.2022, 11:31, Разное
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Компания “АВТОВАЗ” до конца года поставит на конвейер автомобиль “Ока-2”, чтобы удерживаться на плаву в условиях временного кризиса. Нынешний модельный ряд, скорее всего, будет существенно сокращён из-за невозможности полного импортозамещения компонентов.

В пресс-службе завода рассказали, что планируют выпускать машину и в Тольятти, и в Ижевске. В производстве также будет сохранена классическая “Нива” модели 2121, остальные модели – под вопросом из-за большой доли иностранных компонентов.

“На данный момент в конструкции ”Ока-2″ удалось добиться рекордной доли локализации – практически все компоненты могут производиться в России, за исключением двигателя, коробки передач, элементов трансмиссии и электроники производства КНР”, – пояснили разработчики.

Владельцы новой модели смогут рассчитывать на качественный отечественный пластик и многослойные стёкла производства Борского завода с высокой прозрачностью и минимумом искажений. Кузов поначалу будет изготавливаться на временных штампах, но в будущем завод рассчитывает на появление более качественной постоянной оснастки китайского производства.

“Ока-2” должна появиться у дилеров к ноябрю по антикризисной цене в 1,625 млн рублей в минимальной комплектации. Тольяттинские экономисты не исключают пересмотра этой цифры в случае, если курс валюты существенно изменится, но гарантируют, что цена будет одной из минимальных на рынке – этого планируется добиться в том числе ввозными пошлинами на иномарки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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