 

Валерий Тодоровский опубликовал последнее фото жены Евгении Брик

23.03.2022, 11:30, Разное
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10 февраля этого года не стало актрисы Евгении Брик. Она умерла в Америке после продолжительной борьбы с раком. Ей было 40 лет. Ее муж, режиссер Валерий Тодоровский, до сегодняшнего дня никак не комментировал смерть жены и не выходил на связь в социальных сетях. Сегодня он опубликовал фото покойной супруги, скорее всего, одно из последних. На нем Евгения позирует на фоне цветущего дерева с коротко стриженными волосами. 

Женя, – гласит короткая подпись под портретом Евгении Брик. 

Интернет-пользователи еще раз выразили режиссеру свои соболезнования: 

Скорбим вместе с вами! Она была необычайной и такой же останется в наших сердцах. 

Женя! Навсегда! Такая красота неимоверная! Солнце и тепло из ее глаз. Держитесь, Валера!

Светлая память Женечке! Сил вашей семье!

Евгения Брик

Напомним, что печальную новость о смерти звезды сериалов “Оттепель” и “Любовницы” Евгении Брик сообщила журналист Екатерина Гордеева в социальных сетях. 

Сегодня, 10 февраля, умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности. У Жени осталась дочь Зоя, которую она бесконечно любила, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра. Им — соболезнования и огромное сочувствие. И сил. Потому что теперь надо будет выучиться жить без Жени. Светлая память, – написала Гордеева. 

Евгения была второй женой Валерия Тодоровского. Будущие супруги познакомились на пробах для проекта “Закон”. Молодая актриса пробы не прошла, но только по возрасту, о чем ей сообщил режиссер Тодоровский. 

Поймите, я с вами говорю, чтобы вы не подумали, что плохо сделали пробы. Все хорошо, просто не подошли по возрасту. Наша компания будет выпускать еще другие проекты, и мы обязательно пригласим вас». После этого разговора я посмотрела “Страну глухих”, “Подмосковные вечера”… Осознала, какого масштаба профессионал меня успокаивал. Он для меня был каким-то небожителем. И с первой встречи почувствовала, что это мой человек, — вспоминала позже Брик в интервью.

Тодоровский, будучи старше Брик на 19 лет, тогда был женат на Наталье Токаревой, с которой воспитывал двоих детей. Но ни разница в возрасте, ни семья не встали на пути Валерия и Евгении. Они поженились в 2006-м, а через три года стали родителями – у пары родилась дочь Зоя. По признанию Брик, свадебного торжества у нее не было, они с Тодоровским “просто расписались в ЗАГСе”. К слову дочь Валерия и Евгении родилась в Нью-Йорке, поскольку с 2008 года семья режиссера жила в Америке. 



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