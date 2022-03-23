В Нижнем Новгороде обнаружили тела семьи с детьми с ножевыми ранениями
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В Нижнем Новгороде найдены тела двоих детей и двоих взрослых, одному из детей четыре года, сообщают СМИ.
Все погибшие – это члены одной семьи, возраст второго ребенка устанавливается, передает Пятый канал со ссылкой на собственные источники.
По предварительным данным, на телах погибших найдены ножевые ранения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
22 января в одном из частных домов в Омске нашли тела трех человек – мужчины, женщины и девочки. Позже стало известно, что погибшая 10-летняя девочка была инвалидом. Согласно предварительным данным, ее 38-летнего отца и 35-летнюю мать убили прямо на ее глазах.
В региональном СУ СК сообщали, что подозреваемые подростки признались в совершенном преступлении. Одна из подозреваемых, 14-летний подросток, была отправлена под арест.
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