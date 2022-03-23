 

В Нижнем Новгороде обнаружили тела семьи с детьми с ножевыми ранениями

23.03.2022, 10:37, Новости дня
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В Нижнем Новгороде найдены тела двоих детей и двоих взрослых, одному из детей четыре года, сообщают СМИ.

Все погибшие – это члены одной семьи, возраст второго ребенка устанавливается, передает Пятый канал со ссылкой на собственные источники.

По предварительным данным, на телах погибших найдены ножевые ранения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

22 января в одном из частных домов в Омске нашли тела трех человек – мужчины, женщины и девочки. Позже стало известно, что погибшая 10-летняя девочка была инвалидом. Согласно предварительным данным, ее 38-летнего отца и 35-летнюю мать убили прямо на ее глазах.

В региональном СУ СК сообщали, что подозреваемые подростки признались в совершенном преступлении. Одна из подозреваемых, 14-летний подросток, была отправлена под арест.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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