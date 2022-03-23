ВС РФ уничтожили крупный арсенал ВСУ рядом с Ровно

Крупный арсенал вооружения к северо-западу от Ровно уничтожен высокоточным оружием морского базирования, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Вечером 22 марта высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по арсеналу в населенном пункте Оржев в 14 километрах северо-западнее города Ровно. В результате удара уничтожен крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск, в том числе поступившей из западных стран», – цитирует Конашенкова ТАСС.

Он добавил, что в ходе спецоперации ВС РФ уничтожили 184 самолета и вертолета украинских ВВС, 246 беспилотников, передает РИА «Новости».

Также были уничтожены 189 зенитных ракетных комплексов, 1558 танков и других боевых бронированных машин, 156 установок реактивной системы залпового огня, 624 орудия полевой артиллерии и миномета, 1354 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее Конашенков сообщал, что российские военные взяли под контроль поселок Урожайное, находящийся на западной границе ДНР, в нескольких километрах от Запорожской области Украины. После этого в ДНР заявили о денацифицированной бригаде ВСУ под Мариуполем.

Накануне российские десантники под Киевом захватили бронетехнику ВСУ, оттеснив с окраин Киева бойцов украинских националистических батальонов.

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