 

ВС РФ уничтожили крупный арсенал ВСУ рядом с Ровно

23.03.2022, 10:37, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Крупный арсенал вооружения к северо-западу от Ровно уничтожен высокоточным оружием морского базирования, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Вечером 22 марта высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по арсеналу в населенном пункте Оржев в 14 километрах северо-западнее города Ровно. В результате удара уничтожен крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск, в том числе поступившей из западных стран», – цитирует Конашенкова ТАСС.

Он добавил, что в ходе спецоперации ВС РФ уничтожили 184 самолета и вертолета украинских ВВС, 246 беспилотников, передает РИА «Новости».

Также были уничтожены 189 зенитных ракетных комплексов, 1558 танков и других боевых бронированных машин, 156 установок реактивной системы залпового огня, 624 орудия полевой артиллерии и миномета, 1354 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее Конашенков сообщал, что российские военные взяли под контроль поселок Урожайное, находящийся на западной границе ДНР, в нескольких километрах от Запорожской области Украины. После этого в ДНР заявили о денацифицированной бригаде ВСУ под Мариуполем.

Накануне российские десантники под Киевом захватили бронетехнику ВСУ, оттеснив с окраин Киева бойцов украинских националистических батальонов.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.01 / Жест вежливости со стороны США — Welt о предполагаемой реакции Кремля на разговор Байдена и Зеленского

28.06 / 95-летняя Елизавета II отправилась в традиционное турне по Шотландии

22.02 / В Брюсселе состоится внеочередное заседание комиссии Украина – НАТО

27.01 / “Десны на фото зачем?”, “Вау, Господи”. Костромичева опубликовала новые фото и задала подписчикам вопрос

26.10 / Из-за пандемии коронавируса мог исчезнуть один из штаммов гриппа

31.10 / Адвокат назвал неофициальной версию прокурора о причинах гибели группы Дятлова

07.10 / Новый BMW с передним приводом получил 265-сильный мотор

28.11 / Самолет из Киева не смог приземлиться в Одессе из-за тумана

24.05 / ИКАО получила запрос на приостановку полетов над Белоруссией

05.09 / Рошаль предложил немецким врачам создать экспертную группу по Навальному

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика