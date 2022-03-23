 

В ДНР заявили об отсутствии ротации в ВСУ

23.03.2022, 10:37, Новости дня
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Украинские войска лишены возможности проводить ротацию, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Двигаются подразделения, противник несет серьезные потери. С нашей стороны, со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, мы лишили возможности подвозить боекомплекты, лишили возможности подвозить продовольствие, лишили возможности проводить какую-либо ротацию или восполнение тех подразделений противника, которые понесли потери», – передает РИА «Новости» слова Пушилина в эфире канала «Россия 24».

Он отметил, что «спецоперация продвигается с учетом ранее установленного замысла, согласно установленному графику и плану».

Ранее в среду украинские войска обстреляли Донецк и Михайловку в ДНР.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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