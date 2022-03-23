 

Николас Кейдж подтвердил беременность жены и раскрыл имя для будущего малыша

23.03.2022, 10:01, Разное
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Американский актер и продюсер, 58-летний Николас Кейдж совсем скоро станет отцом в третий раз. Он лично подтвердил слухи в интервью, которое вышло в свежем номере британского GQ, обложку которого и украсил. 

Кейдж показал журналистам снимок УЗИ и рассказал, что вместе с женой Рико Шибата уже выбрал имя будущего ребенка. Если родится мальчик, то родители назовут его Акира Франческо, а если девочка – Леннон Оги. Имена, конечно, со смыслом. Как сказал Кейдж, Оги было прозвищем его отца, а его дядя Фрэнсис Форд Коппола “в какой-то момент решил сменить имя на Франческо”. 

Рико Шибата – пятая официальная жена Николаса. Актер говорит, что “на этом все”. Он признается, что когда влюблен, то готов отдать своей возлюбленной все и провести с ней всю жизнь. 

Я романтик, и, когда я влюблен, я хочу дать этому человеку все, что могу. То есть я говорю: “Я люблю тебя” и это значит, что я хочу провести с тобой остаток своей жизни, — сказал он.

У Кейджа двое взрослых детей от предыдущих отношений. Сына Уэстона актеру родила Кристина Фалтон в 1990 году. Почти восемь лет назад Кейдж стал дедушкой – у сына и его жены родился мальчик. Первой официальной женой Кейджа стала Патрисия Аркетт, они встретились в 1995 и прожили вместе шесть лет. Второй брак Николаса была скоротечным – на дочери Элвиса Пресли и бывшей Майкла Джексона певице Лизе Мари Пресли Кейдж был женат 109 дней. В третий раз актер женился на официантке корейского происхождения Элис Ким, которая родила ему еще одного мальчика – Кал-Эла. В марте 2019-го Николас женился еще раз. Правда, через четыре дня захотел признать брак недействительным, и уже через три недели снова был свободным мужчиной. Пятая свадьба Кейджа состоялась 16 февраля прошлого года.

Я действительно счастлив в браке. Я знаю, что пять — это много, но я думаю, что на этот раз я все сделал правильно, – сказал недавно Кейдж о своих браках.

Николас Кейдж и Рико Шибата познакомились два года назад в Японии. Впервые папарацци заметили их вместе 25 февраля 2020-го в Новом Орлеане. Тогда он привел девушку в собственную усыпальницу на городском кладбище: сооружение в виде белоснежной пирамиды актер приобрел в 2010 году и завещал похоронить себя в ней. Почему для одного из первых свиданий Кейдж выбрал столь неординарную локацию, осталось загадкой. Свадьбу Николас и Рико сыграли в отеле Wynn в Лас-Вегасе. Для молодой жены актера этот брак стал первым.

Рико Шибато и Николас Кейдж



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