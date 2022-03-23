Ольга Бузова задержана по подозрению в организации экстремистского сообщества

Российская певица и актриса Ольга Бузова задержана в Москве по поступившему в органы сообщению о якобы имевшем место участии в организации незаконного сообщества в признанной экстремистской соцсети Instagram.

По данным следствия, в организованной ей подпольной сети могло состоять до 5 миллионов россиян.

Правоохранительным органам предстоит установить, с какой целью была организована преступная группа Бузовой в Instagram, из каких средств финансировалась её работа и какие призывы были скрыты в распространяемой ей информации.

В ближайшее время все члены преступного сообщества будут вызваны на допрос в органы правопорядка по месту жительства. Подозреваемая утверждает, что все эти люди – якобы фанаты её творчества, однако следователь, ознакомившись с несколькими песнями в исполнении певицы, пришёл к выводу, что эта информация не соответствует действительности. Следствие исключило версию о возможном существовании поклонников творчества певицы и будет выяснять истинные мотивы людей, вступивших в группу Бузовой.

– Кажется, это самое крупное экстремистское сообщество за всю историю человечества. Даже у запрещённого в России «Исламского государства» было меньше бойцов. Гражданка Бузова только кажется недалёкой и ограниченной. На самом деле, это коварнейший человек, практически Наполеон преступного мира. Следствию ещё только предстоит разобраться, чем именно занималось её сообщество, и нет ли связи между странными песнями а капелла в исполнении Ольги Бузовой и нашидами, под которыми в бой шли террористы в Сирии, – рассказал следователь.

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