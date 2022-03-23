Автолюбителям, которые разместят на своём транспортном средстве букву Z, отменят штрафы

Руководство ГИБДД подготовило законодательную инициативу, которой предусматривается отмена штрафов для всех автолюбителей, разместивших буквы Z и V на личных транспортных средствах, сообщает источник в ведомстве.

Согласно документу, владельцам транспортных средств спишут все штрафы за нарушение ПДД, начиная с 24 февраля 2022 года, и не будут начислять новые до окончания специальной военной операции на Украине за исключением особо тяжких. В их число входят проезд на красный свет, пересечение двойной сплошной, управление транспортным средством в нетрезвом виде, отсутствие страховки и другие правонарушения.

Для реализации своего права на списание штрафов автолюбители должны явиться в отделение ГИБДД, где зарегистрировано их транспортное средство и пройти платный технический осмотр. После этого инспектор вынесет решение о соответствии его заявленным требованиям.

Законопроект вынесут на рассмотрение Госдумы 1 апреля.

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