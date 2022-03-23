Минобороны показало ликвидацию склада ВСУ
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Уничтожение склада вооруженных сил Украины с помощью вертолетов Ка-52 с расстояния выше семи километров сняли на видео, его обнародовало Минобороны России.
В ролике запечатлено разрушение склада ВСУ вертолетами Ка-52, удар нанесен противотанковым ракетным комплексом «Вихрь» с режимом висения, передает РИА «Новости».
Во вторник ведомство публиковало видеозапись с уничтожением артиллерийской батареи ВСУ огневым налетом из реактивной системы залпового огня (РСЗО).
До этого Минобороны демонстрировал кадры уничтожения украинского танка комплексом «Вихрь» с вертолета Ка-52. Также Минобороны показывало видео уничтожения вертолетами Ми-28 и Ка-52 укреплений и техники ВСУ.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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