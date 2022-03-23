 

Названо число беженцев из ДНР и ЛНР в России

23.03.2022, 9:10, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!Из республик Донбасса в Россию прибыло почти 385 тыс. беженцев с начала эскалации конфликта, сообщил представитель экстренных служб.

«На утро среды государственную границу РФ пересекли 384,6 тыс. беженцев, в том числе 80,7 тыс. детей», – сказал собеседник РИА «Новости».

По его словам, во вторник этот показатель составлял 365,7 тыс. человек.

Ранее В ООН заявили о 10 млн беженцев на Украине.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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