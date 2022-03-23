Мнение: Почему Россия стратегически важна для Китая?

Бывший главред Глобал Таймс о российско-китайских отношениях. Опубликовано для внутренней аудитории в Вэйбо на китайском языке.

Некоторые люди в Китае всегда выступали за то, чтобы мы следовали за Западом в осуждении и поддерживании санкций против России в знак улучшения отношений с Соединенными Штатами. Такого рода утверждения очень наивны.

Почему Россия стратегически важна для Китая.

Кого сейчас Соединенные Штаты считают своим стратегическим противником номер один? Это Китай, а не Россия! В эпоху Трампа Вашингтон хотел улучшить отношения с Россией. Пенс однажды сказал: Забудьте о России, поверьте, что со временем основной целью давления США обязательно станет Китай. В это время мы почувствуем ценность поддержки России, даже если она будет нейтральной.

И даже сейчас Россия внезапно отняла у Соединенных Штатов большую часть давления, и Россия и Соединенные Штаты будут сталкиваться друг с другом в течение значительного периода времени в будущем. Разве это не важно для того, чтобы Китай накапливал силы? Это совершенно другая геополитическая ситуация, когда две страны, Китай и Россия, противостоят американской гегемонии, а не одна страна противостоит Соединенным Штатам в одиночку.

Китайско-российское всеобъемлющее стратегическое партнерство в 21 веке является совершенно особенным, и является сдерживающим фактором для Соединенных Штатов.

Имея в качестве партнера Россию, Китай не будет бояться энергетической блокады Соединенных Штатов, и наши поставки продовольствия будут более безопасными. Соединенным Штатам будет сложнее осуществить всеобъемлющее стратегическое противостояние с Китаем.

Конечная цель США для Китая, чтобы он полностью потерял свое развитие и конкурентоспособность. Лучше всего разделить Китай на несколько частей и стать мозаикой Японии, Южной Кореи и стран АСЕАН. Каждая часть контролируется им, покупая его оружие и производя для него дешевые товары.

Китай не должен брать на себя инициативу бросить вызов Соединенным Штатам, но мы должны использовать наши собственные силы, чтобы заставить Соединенные Штаты согласиться на мирное сосуществование с Китаем. Россия является важнейшим партнером Китая в достижении этой цели.

Поэтому сегодня Китай не может плохо относиться к китайско-российским отношениям. Сбалансированная позиция китайского правительства по российско-украинскому конфликту в наибольшей степени соответствует реалистичным и долгосрочным национальным интересам Китая.

https://m.weibo.cn/status/4749196285969009 – оригинал

https://t.me/daokedao/21065 – цинк

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