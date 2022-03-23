«Новая газета» и Дмитрий Муратов передают Нобелевскую Медаль в пользу украинских беженцев
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Что необходимо предпринять немедленно:
Медаль Нобелевской премии мира. Фото: Надежда Прусенкова / «Новая газета»
Что можем мы:
поделиться с мирными беженцами, ранеными и больными детьми, которые нуждаются в срочном лечении, тем, что тебе дорого и имеет цену для других.
«Новая газета» и я решили передать Нобелевскую Медаль премии мира 2021 года в фонд помощи украинским беженцам. Их уже свыше 10 миллионов. Прошу откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду.
Дмитрий Муратов,
главный редактор «Новой газеты»,
лауреат Нобелевской премии мира 2021 года
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Источник: Новая газета
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