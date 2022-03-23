Роскосмос рассказал о судьбе миссии на Марс

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23.03.2022, 7:45, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!России для реализации научной миссии на Марс потребуется новая посадочная платформа, так как к моменту пуска закончится ресурс наземного хранения оборудования платформы «Казачок», построенной для совместной российско-европейской миссии ExoMars-2022, сообщил руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец.

«Изготовление новой посадочной платформы потребуется в связи с тем, что к следующей миссии (полету) большая часть агрегатов и приборов выработает свой ресурс наземного хранения», – передает РИА «Новости» слова Струговца.

Он отметил, что сейчас посадочная платформа «Казачок» находится в Европе, а вернуть ее на территорию России невозможно в связи с отсутствием авиасообщения.

Ранее Европейское космическое агентство сообщило в невозможности дальнейшего сотрудничества с Роскосмосом по миссии ExoMars. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, в свою очередь, заявил, что РФ самостоятельно проведет миссию на Марс, хоть ее подготовка и затянется на несколько лет.

Напомним, Рогозин сообщил также, что для российской миссии на Марс марсоход не нужен, так как посадочный модуль является самостоятельной научно-исследовательской станцией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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