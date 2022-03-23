 

Между Крымом и Херсоном восстановили железнодорожное движение

23.03.2022, 7:45, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!Железная дорога из Крыма в Херсон уже используется для поставок гуманитарной помощи и стройматериалов жителям Херсона, сообщил заместитель полпреда президента РФ в Южном федеральном округе Кирилл Степанов.

«Сегодня мы говорим о восстановлении технического железнодорожного движения между полуостровом и городом Херсоном», – рассказал он РИА «Новости», напомнив, что восемь лет назад, после объявления Киевом экономической блокады, этот участок железнодорожной ветки полностью разобрали.

Он отметил, что сейчас эта железная дорога используется исключительно для доставки гуманитарной помощи и строительных материалов, в которых нуждаются жители Херсона.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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