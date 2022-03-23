Медведи проснулись в Московском зоопарке раньше срока

Медведи в Московском зоопарке вышли из зимней спячки, сообщили в мэрии Москвы.

«В Московском зоопарке проснулись медведи. 30-летняя камчатская бурая медведица Роза и ее сосед, 28-летний гималайский медведь Аладдин, вышли из спячки. Несмотря на то, что зима в этом году выдалась снежная и морозная, косолапые хищники покинули свои берлоги на неделю раньше положенного срока. Это связано с резким потеплением в столице», – передает ТАСС сообщение пресс-службы столичной мэрии.

В природе медведи погружаются в зимний сон каждый год. Это необходимо, чтобы пережить сезон холодов. Зимой, когда земля сплошь покрыта снегом, гораздо труднее добыть пищу. Если медведи вовремя не уснут в своих берлогах, то станут агрессивными и опасными от голода и усталости. Без продолжительного сна многие животные в дикой природе могут не дожить до наступления весны. В отличие от сурков и тушканчиков, медведи не впадают в состояние анабиоза, их сон очень чуткий, его легко потревожить. Он не предполагает резкого понижения температуры тела и замедления сердцебиения. Звери даже изредка просыпаются среди зимы и ходят по берлоге разминаясь, а потом снова проваливаются в сон.

«Как только температура на улице поднялась выше нуля градусов и установилась солнечная погода, наши косолапые питомцы пробудились. Первые дни после выхода из спячки они были еще слишком сонными и ленивыми, поэтому зоологи не спешили выпускать их на улицу. Медведи оставались во внутренних помещениях вольеров. Иногда они снова проваливались в дрему», – приводятся в сообщении слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Она добавила, что сотрудники зоопарка внимательно следили за ними. Через неделю они предложили Розе и Аладдину легкую пищу: яблоки, груши, салат и микс из овощей. Пищеварительную систему животных нужно восстанавливать медленно, с особой осторожностью.

К своему привычному рациону медведи вернутся примерно через полтора месяца. В обычное меню этих животных, помимо овощей и фруктов, входят свежая рыба, орехи и сухофрукты. Пока в уличную часть вольеров медведи выходят только по утрам.

Ранее сурки из Московского зоопарка традиционно проспали свой «официальный праздник» День сурка, это связано с особенностями московского климата и тем, что для российских сурков характерна более длительная спячка.

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