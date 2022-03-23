 

Мнение: О побежавших уже и «этих»… Ситуация действительно дошла до края?

23.03.2022, 7:18, Разное
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До чего дело-то дошло!

Они всегда были компромиссны и аполитичны. Надеялись, как легендарный Анастас Микоян, «между струйками». Где не надо — не были, не состояли, не участвовали. Лояльность проявляли в меру. Патриотизм — скромно. Жили — комфортно.

И вот…

Дошло и до них!

С конца февраля из России уехали целые «табуны» IT-специалистов. Об этом заявила глава InfoWatch Наталья Касперская. «Мчатся они в основном в ближайшее зарубежье», — отметила она. «Табуны айтишников, не разбирая дороги, куда-то помчались… в основном в ближайшее зарубежье», сообщила IT-дива на заседании комитета Госдумы по информационной политике.

И это не её частное мнение. Из России в апреле в рамках «второй волны» эмиграции ИТ-специалистов могут уехать 70–100 тыс. человек. Об этом заявил глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко на заседании «Развитие ИТ-отрасли в условиях санкций» в Госдуме. По его оценке, «первая волна» уже прошла, страну покинули 50–70 тыс. человек. «Вторую волну» пока сдерживают только дорогие билеты, рост цен на жильё, а также то, что «русских никто не ждёт» и «нет финансовой связности, невозможно транзакции проводить», подчеркнул Сергей Плуготаренко.

«Но вторая волна точно будет, по нашему прогнозу, от 70 тыс. до 100 тыс. человек в апреле уедут. Это только айтишники», — отметил глава РАЭК.

Тут нужно понимать: все «вольные» IT-специалисты, в первую очередь работавшие на западные фирмы, уже «свалили». При первых звуках канонады. Ушли, в общем, на подготовленные рубежи. Сейчас вслед за ними потянулись те, кого клюнул жареный петух. Кто закрывались от реальности, потому что… Ну вот когда ты сидишь на госзаказе, какой у тебя особенный выбор? И какие такие возможности транзита?

Однако же — и «эти» понеслись… Потому что и до них дошло: это — край, тут перспектив нет. Все эти западные #санкции своё дело сделают. Не сегодня и не завтра. Но и не в следующем веке. Так что высиживать тут больше нечего. И пока «железный занавес» не опустился окончательно, желательно успеть.

А из печёного яйца цыплёнка не высидишь…

Правы они или нет, покажет лишь время. Но сам этот «исход» — уже беда.

Кто и что останется тут?

И как скоро начнёт массово падать софт?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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