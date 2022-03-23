Женщина-волк из Алабамы

В начале апреля 1971 года многие жители портового города Мобил на юго-западе американского штата Алабама стали свидетелями появления загадочного криптида.

Горожане утверждали, что передняя часть удивительного существа выглядела как женщина, а задняя – как волк. Чудище якобы передвигалось на четвереньках, то есть одновременно на волчьих лапах и человеческих руках.

Согласно словам некоторых очевидцев, женщина была вполне миловидной и даже красивой, несмотря на то что передняя часть ее тела оказалась, как и задняя, покрыта шерстью. Местные полицейские получили тогда свыше 50 звонков от граждан, которые натыкались на это создание в темное время суток. Женщина-волк забредала на чужие участки, бегала по дорогам, а также преследовала людей и автомобили. К счастью, физического вреда она никому не причинила, словно просто развлекалась.

Проблема была осложнена тем, что первое сообщение о появлении монстра поступило правоохранителям 1 апреля, и стражи закона резонно посчитали его первоапрельской шуткой. Тем не менее, горожане продолжали названивать в полицию в течение еще десяти дней, и тогда правоохранители были вынуждены провести расследование. Впрочем, криптид вскоре пропал и больше здесь не объявлялся никогда, а история о женщине-волке быстро превратилась в городскую легенду.