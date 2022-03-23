 

На Перевале Дятлова обнаружены следы ядерного взрыва

23.03.2022, 7:17, Разное
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Журналист и неутомимый исследователь загадки гибели тургруппы Дятлова Валентин Дегтерев выдвинул очередную любопытную гипотезу причины знаменитой трагедии 1959 года.

Наш соотечественник уже давно заинтересовался тем, почему на одежде, палатках и личных вещах дятловцев оказались значительные следы радиации. Теперь Валентин пришел к выводу, что несчастные путешественники могли быть ослеплены и погублены в горах… ядерной катастрофой.

Дегтерев рассматривал спутниковые снимки печально известного перевала и неожиданно обнаружил в трех километрах к западу от урочища нечто, подозрительно напоминающее следы небольшого атомного взрыва. Координаты находки: 61°45’48.6″N 59°24’30.2″E

Диаметр предполагаемого кратера составляет около тридцати метров. Исследователь предполагает, будто 59 лет назад здесь взорвался мощный боеприпас, образовав воронку в горной породе. Судя по всему, гигантские температуры оплавили здешний грунт до состояния красноватого стекла.

Автор открытия считает, что именно ударная и световая волны от взрыва стали причиной гибели дятловцев. Об этом, дескать, свидетельствуют засвеченные кадры в камерах туристов, следы радиации кругом, а также тот факт, что путешественники вели себя, словно слепые. Некоторые из них, как известно, оказались не в состоянии даже одеться.

Возможно также, говорит исследователь, что речь идет о сбившейся с курса советской ракете, упавшей и взорвавшейся в горах. Отсюда и вся секретность, невозможность докопаться до истины ни тогда, ни сейчас…



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