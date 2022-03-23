 

Поисковые работы на месте крушения Boeing в Китае приостановлены

23.03.2022, 7:05, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!Поисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737 на юге КНР приостановлены из-за дождливой погоды, сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, дождь начался в среду утром. Как передает телеканал, из-за осадков в районе места происшествия возможны небольшие оползни. Как сообщается, на месте будут проведены работы по водоотливу, передает ТАСС.

Как сообщил во вторник на пресс-конференции директор по авиационной безопасности Управления гражданской авиации Китая Чжу Тао, расследование обстоятельств крушения Boeing 737 представляется крайне сложным из-за серьезных повреждений самолета. Он также отметил, что расследование только началось и пока невозможно однозначно судить о причине аварии.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая, информации о погибших пока нет. Пожарным пришлось добираться до места крушения пешком, поскольку техника не способна туда проехать.

По данным портала Flightradar-24, самолет вылетел из Куньмина в 13.15 по местному времени. Около 14.20 (09.20 мск) в районе Учжоу борт резко начал снижать скорость и терять высоту, после чего пропал с экранов радаров. В генконсульстве РФ в Китае сообщали, что информации о российских гражданах на борту лайнера пока нет.

Крушение самолета авиакомпании China Eastern Airlines в Китае могло произойти из-за отказа двигателя рухнувшего Boeing 737.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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