Запущенный с Плесецка «Меридиан» внесли в Главный каталог космических объектов

Спутник связи «Меридиан-М», запущенный во вторник с Плесецка ракетой «Союз», внесен в каталог системы контроля космического пространства, сообщили в Минобороны России.

«Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о разгонном блоке «Фрегат» и космическом аппарате «Меридиан-М», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Как уточнили в Минобороны, разгонный блок «Фрегат» был уведен на орбиту захоронения за счет импульса его двигательной установки.

Главный каталог космических объектов – единая информационная база данных, которая содержит информацию о каждом космическом объекте. В каталоге содержится информация о 1,5 тыс. характеристик каждого космического объекта, включая набор элементов орбит, достаточный для прогнозирования его движения.

Спутники «Меридиан» предназначены для обеспечения связи морским судам и самолетам ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями.

Эти аппараты нужны для расширения возможностей станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока.

Напомним, во вторник старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» был выполнен с Плесецка в 15.48 мск, в 15.57 мск от ракеты отделилась головная часть в составе разгонного блока «Фрегат» и аппарата «Меридиан». Разгонный блок продолжил выведение аппарата на целевую орбиту.

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