Банки установили плату до 15 тыс. рублей за выпуск карты UnionPay

Китайская платежная система UnionPay на фоне приостановки работы в РФ популярных Visa и Mastercard стала пользоваться большим спросом у клиентов, банки, которые выдают такую карту, не справляются с наплывом и периодически приостанавливают выдачу китайского «пластика».

Согласно официальным данным UnionPay, сегодня в РФ десять банков могут выдавать карты UnionPay: это Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, «Санкт-Петербург», ВБРР, «Солидарность», Примсоцбанк, «Приморье», «Зенит» и «Почта банк». Еще несколько месяцев назад выпускал такую карту банк «Восточный», однако он был присоединен к Совкомбанку, информирует РИА «Новости».

Получить карту на руки можно только в шести российских кредитных организациях. За выпуск карты UnionPay клиенту Газпромбанка придется заплатить 15 тыс. рублей, а Россельхозбанка – до 9,5 тыс. рублей. Пластиковую карту также можно получить в «Солидарности», Примсоцбанке и «Почта банке», при этом в последнем ее можно выпустить моментально в виртуальном формате. В Промсвязьбанке карта китайской платежной системы доступна только для зарплатных клиентов при одобрении работодателя.

Остальные банки сейчас карты UnionPay клиентам на руки не выдают – при этом часть из них обещает пластик только в мае.

Выпуск таких карт также прорабатывают Сбербанк, Райффайзенбанк, Московский кредитный банк, Росбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк, «Ак Барс», банк «Дом.РФ», Экспобанк, «МТС Банк» и банк «Русский Стандарт». При этом банки говорят, что стоимость выпуска и обслуживания на данном этапе спрогнозировать не представляется возможным.

Напомним, платежные системы Mastercard и Visa объявили о приостановке работы в России. В тот же день американская финансовая компания American Express решила приостановить осуществление операций на территории РФ и Белоруссии. Газета ВЗГЛЯД разбирала, кто заменит сбежавшие из РФ американские платежные системы.

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