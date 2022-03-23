Мнение: О крахе всех мыслимых ценностей… И это значит, Россия — всё?

Смею думать, что вот этого не ожидал никто. И тем не менее, после 24 февраля, который некоторые окрестили «Днём Z» в мировой истории, это случилось. Не случайно.

А, может быть, «таков был план», особенно если учесть, что всё это исходит из кругов, близких к известному деятелю Клаусу Швабу и его любимому детищу — Всемирному Экономическому Форуму? Там ведь известные либералы собрались…

Смотрим нынешний глобальный контекст.

Итак, экономист Тереза Гилардуччи из «Новой школы социальных исследований», связанной со Всемирным Экономическим Форумом Клауса Шваба на Bloomberg советует «семьям, зарабатывающим менее 300 тыс. долларов в год, подумать о переходе на общественный транспорт и вегетарианскую диету, а также об отказе от дорогостоящих потребностей домашних животных». Более того, она рекомендует отнестись к этому переходу максимально серьёзно. А не как к развлечению или опыту на несколько недель.

Тут интересны не только #рекомендации, но и пороги. Так, чтобы понятно было: годовой доход в 300K USD имеют в #США менее 5% семей. Иначе говоря, затягивать пояса даже в крупнейшей экономике мира придётся всем, кроме самых-самых богатых. И главный вопрос: а почему, собственно?

Вот какой на него имеется ответ на Западе.

В настоящее время мы наблюдаем начало глобального продовольственного кризиса, вызванного последствиями пандемии COVID-19, а в последнее время — ростом цен на энергоресурсы и конфликтом вокруг Украины. Ключевые моменты:

Всё больше людей во всём мире будут голодать из-за пандемии, высоких цен на топливо и конфликта вокруг Украины;

#Россия и #Украина являются не только крупными производителями целого ряда сельхозкультур, но также поставщиками удобрений и сырья для их производства;

Существующие логистические проблемы с перемещением зерна и продуктов питания, вероятно, усугубятся;

Перебои окажут дополнительное давление на урожай этого года и приведут к повышению цен на продовольствие;

По оценкам FAO, ещё до пандемии 690 миллионов человек, или 9% населения мира, сталкивались с отсутствием продовольственной безопасности.

Короче говоря, вся эта обстановка вокруг Украины, российская спецоперация и западные #санкции усугубляют существующую проблему инфляции и нехватки продовольствия. Поэтому жителям Запада нужно подумать о «более устойчивой диете», потому что ситуация вот-вот станет намного, намного хуже.

Это утверждает не «кремлёвская пропаганда», об этом прямо говорит её главный антагонист, ВЭФ. Вот только западные правительства вряд ли признаются своим гражданам, что именно они, отстаивая некие «ценности» свободы выбора весьма далёких стран, входящих в ареал высоких геополитических интересов, внесли свою лепту в грядущий продовольственный #кризис.

И есть ещё один аспект. А кто же заинтересован в уничтожении среднего класса развитых стран через уменьшение его доходов и низведении стандартов потребления до уровня бедноты? Точно ли нынешний российский президент Владимир #Путин?

Или он — всего лишь пешка в опытных руках неоглобалистов, пытающихся переформатировать этот мир?

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