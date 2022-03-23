 

Макфол предложил «демократическим странам» брать российскую нефть бесплатно

23.03.2022, 5:45, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!Западным странам стоит временно перестать платить за нефть из России, «пока Путин не закончит войну на Украине», сообщил экс-посол США в РФ Майкл Макфол.

«Россия должна продолжать поставлять нефть в демократические страны, но получатели не должны за нее платить и удерживать средства до окончания боевых действий на Украине», – цитирует Sputnik Ближнее Зарубежье Макфола.

«После этого решение за Путиным: прекращать поставки или нет», – сообщил экс-посол.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт из РФ энергоносителей в качестве санкции в связи с военной операцией РФ на Украине. Речь идет про нефть и нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, продукты их перегонки, а также газ, уголь и угольную продукцию.

Напомним, ЕС настаивает на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегла от этого шага из-за роста цены на энергоносители в Европе.

Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести отказ Европы от российских газа и нефти.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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